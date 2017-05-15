Самедов: силы на Кубок конфедераций остались, важно осознать, что мы не в клубах

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о расширенном составе национальной команды. Для подготовки к Кубку конфедераций—2017 Станислав Черчесов вызвал 30 футболистов.
«Тренерский штаб вызвал тех, кого посчитал нужным. Кутепов и Джикия – хорошие защитники. Для российского футбола здорово, что появились такие игроки на этой дефицитной позиции.
Я стараюсь приносить максимум пользы на любой позиции, на которой меня выпускают. Я выходил играть и латераля, и на своей позиции правого инсайда. Готов играть там, где тренер меня видит. Это был непростой сезон, много чего произошло, в том числе переход в «Спартак». Я рад, что всё закончилось именно так, мы завоевали долгожданный трофей. Впереди большой турнир – Кубок конфедераций, силы на него остались. Главное, чтобы мы собрались, осознали, что мы уже не в клубах, а в сборной, что мы – одна команда", - сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
Полную версию интервью с Самедовым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».