Российский форвард стал лучшим игроком марта и апреля в чемпионате Латвии

Российский форвард юрмальского «Спартака» Евгений Козлов признан лучшим игроком апреля и марта в чемпионате Латвии. 22-летний футболист забил пять голов в восьми матчах стартовавшего в начале марта первенства.
После восьми туров «Спартак» набрал 17 очков и идёт на первом месте в чемпионате.
«Очень рад, что был назван лучшим игроком. Я старался забивать, чтобы команда вышла на первое место. Благодарен своим товарищам и тренерам», — цитирует Козлова официальный сайт латвийской лиги.
Козлов за свою карьеру был игроком «Витязя», «Волги», «Рубина», «Зенита» и санкт-петербургского «Динамо».