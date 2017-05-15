Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком сезона в чемпионате Франции, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP).
В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 18-летний Мбаппе провёл 27 матчей (15 — с первых минут), в которых забил 14 голов (все — с игры) и отдал 8 результативных передач, а также получил две жёлтые карточки.
В гонке бомбардиров французской Лиги 1 Мбаппе занимает восьмое место, лидер — Эдинсон Кавани (35).
Фото доступно в «твиттере» профсоюза футболистов Франции.