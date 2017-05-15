Бубнов: Смолов не потянет топовый европейский чемпионат

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов оценил шансы форварда «Краснодара» Фёдора Смолова заиграть в топ-чемпионате Европы.
«В топовых чемпионатах с учётом уровня прессинга, графика игрового, мне кажется, Смолов не потянет. Он физически не мощный, у него скорость невысокая. Да, удар есть. А особого дриблинга я не заметил. Считаю, в АПЛ, Испании, Германии, Италии не заиграет», — цитирует Бубнова «Спорт FM».
В апреле сообщалось, что Смолов входит в шорт-лист английского «Эвертона». Также появлялась информация, согласно которой нападающий сборной России может продолжить карьеру в Турции.