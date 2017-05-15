Дрогба посмеялся над сентябрьскими прогнозами экс-игроков «МЮ»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба после победы клуба в чемпионате Англии опубликовал в своём «твиттере» набор смайликов, посмеявшись над прогнозами бывших футболистов «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза, Оуэна Харгривза и Рио Фердинанда.
В сентябре после поражений «Челси» от «Ливерпуля» (1:2) и «Арсенала» (0:3) все три экс-игрока «МЮ» в эфире BT Sport заявили, что синие в этом сезоне не выиграют АПЛ. С того момента «Челси» одержал 25 побед в 30 турах и за два матча до конца чемпионата обеспечил себе золотые медали.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
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