Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP).
В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 30-летний футболист провёл 35 матчей (34 — с первых минут), в которых забил 35 голов (7 — с пенальти) и отдал три результативные передачи, а также получил пять жёлтых карточек.
Кавани лидирует в гонке бомбардиров французской Лиги 1 сезона-2016/17 и опережает идущего вторым Александра Ляказетта из «Лиона» на девять голов.
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