Лаллана: Коутиньо — футболист больших матчей

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана поделился мыслями о победе над «Вест Хэм Юнайтед» (4:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии.
«Многие говорили, что после субботних результатов мы оказались под давлением, но обстановка во время разминки и в раздевалке была спокойной. Мы сохраняли правильное отношение и отлично справились с задачей. Кто-то скажет, что у „Вест Хэма“ не было мотивации, но мы играли без Мане, Хендерсона и Фирмино.
Коутиньо был «в огне», особенно во втором тайме. Он игрок больших матчей. Для меня одно удовольствие выступать рядом с ним. Также нужно отметить Старриджа. Он забил первый гол, показав невероятное спокойствие. Это был важный момент для нас», — цитирует Лаллану пресс-служба «Ливерпуля».