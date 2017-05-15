Каррера: если тренер начинает говорить о судьях, он придумывает себе алиби

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему по ходу сезона избегал обсуждения работы судей.
«Внутри себя могу соглашаться или не соглашаться с рефери, но на публику это не выношу никогда. Если тренер начинает говорить о судьях, он автоматически придумывает себе некое алиби. Арбитр может принять неверное решение, но меня больше беспокоят ошибки футболистов. Их я могу поправить, а на действия арбитров повлиять не могу.
Я правда заплакал, когда узнали о чемпионстве. Такие победы – очень трогательные и красивые моменты. И мои эмоции легко поймут люди, которые выигрывали титулы как футболисты или тренеры. Очень искренние ощущения! Посвящаю чемпионство моей семье, которую я вынужден был оставить в Италии – жена и дочери приезжают ко мне в гости. И, конечно, супруге, которая терпит меня 30 лет.
Я всегда ставлю цель побеждать. Даже когда играю в карты с ребёнком, стараюсь выиграть! Если у тебя нет амбиций, если не ставишь перед собой самую высокую планку — какой вообще смысл ввязываться в дело?" — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».