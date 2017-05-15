«Челси» в первом матче после чемпионства победил «Уотфорд» со счётом 4:3

«Челси» победил «Уотфорд» в перенесённом матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:3. Синие проводили первую игру после того, как гарантировали себе чемпионство.
У «Челси» отличились Джон Терри, Сесар Аспиликуэта, Миши Батшуайи и Сеск Фабрегас, у «Уотфорда» - Этьен Капу, Дарил Янмат и Стефано Окака Чука.
«Челси» (90 очков) занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Уотфорд» (40 баллов) находится на 16-й строчке.