«Челси» победил «Уотфорд» в перенесённом матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:3. Синие проводили первую игру после того, как гарантировали себе чемпионство.
«Челси» повторил рекорд АПЛ по количеству побед за сезон, выиграв 29-й матч в чемпионате. Лондонцы повторили свои же достижения, установленные в сезонах-2004/05 и 2005/06.
В заключительном матче чемпионата Англии «Челси» 21 мая встретится на своём поле с «Сандерлендом».
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