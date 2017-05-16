Бубнов: считаю Фернандо лучшим игроком РФПЛ в этом сезоне

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что наиболее ярко в нынешнем сезоне в РФПЛ проявил себя полузащитник красно-белых Лукас Фернандо.
«На мой взгляд, лучшим игроком сезона в РФПЛ является Фернандо. У него показатели приличные. Больше никого не вижу, кто играл бы на таком уровне. Плюс у него и титул чемпиона.
Фернандо – самый стабильный игрок по показателям, а это говорит о классе. Хороший сезон Нобоа провёл в «Ростове». Полоз, Фернандес провели хороший сезон. Головин и Зобнин очень прибавили», — цитирует Бубнова «Спорт FM».
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