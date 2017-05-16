Аспиликуэта: «Челси» много пропустил, но забил ещё больше

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился впечатлениями от победы над «Уотфордом» в перенесённом матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:3. Синие проводили первую игру после того, как гарантировали себе чемпионство.
«Мы много пропустили, но забили ещё больше. Это была первая игра после того, как мы стали чемпионами, поэтому мы знали, что матч может получиться крайне тяжёлым. Мы хотим закончить чемпионат на мажорной ноте и набрать как можно больше очков. Мы были первыми начиная с 12-го тура, поэтому очевидно, что «Челси» показал стабильность. После поражений мы не паниковали и сохраняли единство. «Тоттенхэм» был хорош, но всё было в наших руках, и титул «Челси» не отдал.
Приятно забить свой первый гол в этом сезоне АПЛ после того, как клуб стал чемпионом. Это был особенный момент для меня», — сказал игрок в эфире BBC Sport.