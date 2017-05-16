Каррера: Аленичев с чемпионством не поздравил, мы не общаемся

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что не поддерживает постоянного контакта со своим предшественником Дмитрием Аленичевым.
«Аленичев с чемпионством меня не поздравлял. Мы с ним не общаемся. Но, кстати, недавно виделись, даже поиграли в мини-футбол. Мы просто встретились с общими знакомыми и друзьями, провели матч.
Итальянцы предполагают, что я могу уехать в большой клуб Серии А? Итальянская пресса всегда много пишет. Мне, конечно, приятно, что меня связывают с той или иной командой, но сейчас всё это абсолютно беспочвенно. Думаю только о «Спартаке», буду счастлив в нём работать и выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».
С чемпионского похмелья. Как «Спартак» выиграл в Перми
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