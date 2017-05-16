Терри: не исключаю, что игра с «Сандерлендом» станет последней в моей карьере

Защитник «Челси» Джон Терри прокомментировал победу над «Уотфордом» (4:3) в перенесённом матче 28-го тура АПЛ. На 22-й минуте капитан синих открыл счёт, но спустя две минуты после его ошибки Этьен Капу восстановил равенство.
«Это был сумасшедший момент. Сначала я забил, но потом позволил Капу сравнять счёт. Противоречивые эмоции. Я доволен, что вписал своё имя в протокол. Мой совет молодым игрокам, которые смотрели матч: выбивайте мяч, когда сомневаетесь. Это я и должен был сделать.
В первую очередь я рад, что попал в стартовый состав, но также доволен голом и победой. Нужно сохранить этот импульс на финал Кубка Англии», — цитирует Терри BBC Sport.
36-летний футболист сообщил, что матч 38-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (21 мая) может стать последним в его карьере. Ранее Терри объявил, что покинет «Челси» по окончании сезона.
«Не исключаю, что воскресная игра станет последней в моей карьере. Я ещё не принимал никаких решений и оцениваю варианты. Если появится подходящее предложение, мы с моей семьёй сядем и обсудим его», — сказал Терри.