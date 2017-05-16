Маццарри: я очень горжусь футболистами «Уотфорда», мы играли хорошо

Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри поделился впечатлениями от поражения в перенесённом матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:3. Синие проводили первую игру после того, как гарантировали себе чемпионство.
«Я очень горжусь своей командой. У нас из-за травм сегодня не было нескольких игроков, но мы играли очень хорошо. Конечно, мы обезопасили себя от вылета ещё несколько туров назад.
Поздравляю Антонио Конте, он отличный тренер. У «Челси» отличные игроки, они заслужили этот титул», — сказал Маццарри в эфире BBC Sport.
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