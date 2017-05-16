«Бенфика» отпраздновала чемпионство с фанатами на центральной площади Лиссабона

Футболисты «Бенфики», досрочно ставшие чемпионами Португалии, бурно отпраздновали завоевание титула со своими болельщиками на центральной площади Лиссабона.
Тысячи болельщиков собрались в центре города, после чего на балкон местного собора вышли футболисты с кубком победителей в руках. Фанаты приветствовали триумфаторов и зажгли файеры.
«Бенфика» стала чемпионом Португалии, победив «Виторию Гимарайнш» в матче 33-го тура чемпионата страны со счётом 5:0. Таким образом, «орлы» выиграли турнир в 4-й раз подряд и в рекордный 36-й раз в истории. У «Порту» 27 побед, у «Спортинга» — 18.
Видео доступно на странице «Бенфики» в «Твиттере».
«Бенфика» стала чемпионом Португалии в четвёртый раз подряд