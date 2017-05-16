«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил Обамейянгу контракт с зарплатой € 50 млн в год

Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», главным тренером которого является итальянец Фабио Каннаваро, очень хочет заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга и уже сделал ему щедрое предложение, утверждает France Football.
По данным источника, китайцы предлагают 27-летнему форварду контракт с зарплатой € 50 млн в год, а «Боруссии» — € 80 млн. Если Обамейянг примет предложение из Китая, то станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире и в истории.
Ранее сообщалось, что Обамейянг близок к переходу в «ПСЖ», где может получать зарплату в размере € 14 млн в год.
Контракт габонского форварда с «Боруссией» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне Обамейянг провёл 31 матч в чемпионате Германии, забил 29 голов и отдал 2 результативные передачи.