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В Катаре 19 мая откроют первый стадион к ЧМ-2022

16 мая 2017, вторник. 03:09. Футбол

В Катаре завершена реконструкция первого стадиона к чемпионату мира 2022 года — Khalifa International Stadium, сообщает Supreme Committee.

Катарская футбольная ассоциация уже объявила, что в ближайшую пятницу, 19 мая, на этой арене будет сыгран первый матч — финал Кубка Эмира 2017 года. Официальная церемония открытия стадиона пройдёт перед началом финального матча, в котором сойдутся клубы «Аль-Райан» и «Аль-Садд».

Фото: sc.qa

Арена Khalifa International Stadium после реконструкции вмещает 40 тысяч зрителей и соответствует всем требованиям ФИФА. В частности, на стадионе была установлена инновационная система охлаждения воздуха, будет создан спортивный музей. Все зрительские места находятся под крышей.

Фото: sc.qa

На этом стадионе пройдёт не только футбольный ЧМ-2022, но и чемпионат мира по лёгкой атлетике 2019 года.

Фото: sc.qa

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Бюджет ЧМ-2022 в Катаре сокращён на 40-50%
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Фото ЧМ-2022 Катар
Новости. Футбол
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