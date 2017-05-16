«Реал» хочет заработать на продаже Хамеса € 75 млн

Мадридский «Реал» хочет продать полузащитника Хамеса Родригеса в один из клубов АПЛ за € 75 млн, утверждает Marca. Именно столько «сливочные» заплатили за переход Хамеса «Монако» летом 2014 года.
Главными претендентами на Хамеса остаются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Ранее сообщалось, что Родригес достиг принципиального соглашения с «красными дьяволами» относительно перехода в английский клуб.
Хамес недоволен тем, что не имеет соответствующей игровой практики в стане «сливочных»: «Реал» в Примере провёл 36 матчей, а сам футболист принял участие в 21 из них, выйдя на поле в стартовом составе в 13 играх. Он стал автором 8 голов и 6 результативных передач.