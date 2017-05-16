Гомес: у меня хорошие отношения с Монтеллой, но контактов с «Миланом» пока нет

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес, отвечая на вопрос о своём будущем, сообщил, что пока не контактировал с «Миланом» и главным тренером команды Винченцо Монтеллой по поводу возможного перехода.
«Мне приятно, что мной интересуются другие клубы, хотя моё сердце принадлежит „Аталанте“. Но я провёл впечатляющий сезон, поэтому хотел бы попробовать силы в большом клубе. У меня контракт с нерадзурри, однако если поступит выгодное предложение, мы его рассмотрим. Если я покину „Аталанту“, то только ради команды, которая участвует в Лиге чемпионов и борется за чемпионство.
Монтелла? У меня хорошие отношения с ним. Мы хорошо поработали в „Катании“, он хотел, чтобы я перешёл к нему в „Фиорентину“, и я знаю, что он хочет поработать со мной сейчас. Однако на данный момент никаких контактов с „Миланом“ нет», — приводит слова Гомеса Football Italia.
В нынешнем сезоне Гомес провёл 35 матчей в чемпионате Италии, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.