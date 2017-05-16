СМИ: Кэррик будет играть за первую команду «МЮ» и тренировать молодёжный состав

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик, вероятно, проведёт ещё один сезон в качестве футболиста, утверждает The Sun.
По данным источника, руководство «красных дьяволов» готово продлить контракт с 35-летним футболистом. Кроме того, Майкл будет входить в тренерский штаб молодёжного состава клуба.
Кэррик начинал карьеру в «Вест Хэм Юнайтед». С 2004 года выступал за «Тоттенхэм Хотспур», откуда и перешёл в «МЮ» летом 2006 года.
В текущем сезоне полузащитник провёл 21 матч в чемпионате Англии, но результативным действиями не отметился.
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