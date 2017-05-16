Спортивный директор «Интера» Аузилио провёл переговоры с агентом Рюдигера

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио провёл переговоры с Габриэле Джуффриди — агентом защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, сообщает TMW. Речь шла о возможном переходе 24-летнего футболиста в стан нерадзурри.
Ранее сообщалось, что в услугах Рюдигера также заинтересован «Челси». Скауты лондонского клуба якобы побывали на матче 36-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Ювентусом» (3:1), чтобы просмотреть Антонио в деле.
В нынешнем сезоне Рюдигер провёл 24 матча в итальянской Серии А и отдал 2 результативные передачи.