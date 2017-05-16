Конте: если я попрошу Аспиликуэту встать в ворота, он с готовностью это сделает

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после перенесённого поединка 28-го тура АПЛ, в котором «аристократы» обыграли «Уотфорд» (4:3), похвалил своего защитника Сесара Аспиликуэту. Футболист на 36-й минуте матча отметился забитым мячом, сделав счёт 2:1 в пользу «Челси».
«Это был шикарный сезон для него. Аспи фантастически отыграл. Замечательно, когда у тренера в распоряжении есть футболист, подобный ему. Если бы я попросил его надеть перчатки и встать в ворота, он с готовностью бы это сделал.
Он — образцовый футболист и способен отыгрывать на разных позициях. Сегодня он отрабатывал как крайний защитник, он забил один гол, но мог — и два, и три. Он проводит прекрасный сезон", — приводит слова Конте Goal.
В нынешнем сезоне Аспиликуэта провёл 45 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 7 передач. Футболист был номинирован на звание лучшего игрока английской Премьер-лиги по итогам года.