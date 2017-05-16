Экс-наставник «Шальке-04»: не советую Горецке переходить в другую команду

Бывший главный тренер «Шальке-04» Петер Нойрурер не рекомендует полузащитнику команды Леону Горецке менять клубную прописку. В услугах этого футболиста заинтересован не один европейский гранд. Немецкие СМИ, в частности, в последнее время сообщали об интересе мюнхенской «Баварии» к этому игроку.
«Как представитель «Шальке» я не советую Горецке переходить в другую команду. Надеюсь, что он останется. Леон может стать центральной фигурой нового «Шальке». В результате его значение может вырасти до невероятных размеров», — приводит слова Нойрурера Bild.
Действующий контракт Горецки с гельзенкирхенским клубом в силе до лета 2018 года.