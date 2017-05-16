«Боруссия» Д достигла договорённости с Фавром

Руководство дортмундской «Боруссии» достигло договорённости с главным тренером «Ниццы» Люсьеном Фавром относительно его работы у руля немецкой команды, сообщает Bild.
Действующий контракт швейцарского специалиста с французским клубом в силе до лета 2019 года, и теперь он пытается расторгнуть соглашение.
Ранее сообщалось, что между исполнительным директором «Боруссии» Ханс-Йоахимом Ватцке и наставником команды Томасом Тухелем возникла конфликтная ситуация из-за первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3). Тухель был недоволен тем, что решение о сроках проведения игры после взрывов около автобуса «Боруссии» было принято без него. Немецкие СМИ уже неоднократно писали о возможном уходе Тухеля с этого поста. Контракт тренера с «Боруссией» рассчитан до лета 2018 года.