Гвардиола: Хамес в АПЛ? Его игровые качества не вызывают сомнений

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола адресовал слова похвалы полузащитнику мадридского «Реала» Хамесу Родригесу. Ранее сообщалось, что 21 мая будет официально объявлено о соглашении между футболистом сборной Колумбии и «Манчестер Юнайтед».
«Хамес в АПЛ? Его игровые качества не вызывают сомнений. В «Реале» он не играет вследствие того, что его партнёры по команде очень сильны. Все высококлассные игроки могут играть в любом чемпионате. А их игровая практика будет зависеть от уровня одноклубников и команды», — приводит слова Гвардиолы Marca.
«Реал» в Примере провёл 36 матчей, а сам футболист принял участие в 21 из них, выйдя на поле в стартовом составе в 13 играх. Он стал автором 8 голов и 6 результативных передач.