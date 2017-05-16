Гвардиола — Венгеру: не жалуйтесь, что матчи «Ливерпуля» проще, чем у «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на высказывания наставника «Арсенала» Арсена Венгера. Французский специалист пожаловался, что борьба его команды за Лигу чемпионов осложнена тем, что соперники «Ливерпуля» в оставшихся матчах АПЛ уже решили все свои турнирные задачи.
«Я не знаю ни одного игрока, который, выйдя на поле, не хочет победить в матче и не сражается даже после того, как цель клуба на сезон выполнена. Но в любом случае, если ты не хочешь с этим столкнуться, выигрывай сам, квалифицируйся в Лигу чемпионов раньше, чтобы не зависеть от других клубов.
Сам Венгер играет с «Эвертоном» и «Сандерлендом», разве нет? Обе команды выполнили свои задачи на сезон, разве нет? Одна уже вышла в Лигу Европы, другая — вылетела, так что у «Арсенала» ситуация не хуже. Чтобы не приходилось жаловаться, играйте лучше в течение сезона, и у вас не будет такой проблемы", — приводит слова Гвардиолы Goal.