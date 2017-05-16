Фанат «Тоттенхэма»: столб на «Уайт Харт Лэйн», спасибо за воспоминания, их нет

Неизвестный болельщик «Тоттенхэм Хотспур» оставил сообщение на столбе, расположенном на трибуне домашнего стадиона клуба «Уайт Харт Лэйн». Столб мешал обзору фанатов целого сектора арены.
«Дорогой столб, спасибо за все воспоминания (которых нет). 4 февраля 2007 — 14 мая 2017», — написал болельщик.
Фотографию сообщения, оставленного болельщиком на столбе, можно посмотреть в «Твиттере»
14 мая «Тоттенхэм» провёл свой последний матч на «Уайт Харт Лэйн». Лондонская команда со счётом 2:1 победила «Манчестер Юнайтед» и попрощалась со стадионом, на котором играла с 1899 года. После финального свистка болельщики выбежали на поле