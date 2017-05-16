Гол хавбека «Лиона» Мемфиса Депая признан лучшим в Лиге 1 сезона-2016/17

Гол полузащитника «Лиона» Мемфиса Депая признан лучшим в высшем дивизионе чемпионата Франции сезона-2016/17, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP).
23-летний голландец с центра поля поразил ворота «Тулузы» в матче 29-го тура Лиги 1 (4:0). За его гол проголосовали 42 процента участников опроса.
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Ранее Депай признался, что давно мечтал забить ударом с центра поля.
«Это удивительный гол. Я пробовал забить с центра поля в течение нескольких лет. Однажды попал в перекладину. Рад, что наконец-то забил. Это замечательный гол», — цитирует футболиста L’Equipe.
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