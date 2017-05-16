Оскар: если Коста решит перебраться в Китай, я буду рад

Бывший полузащитник «Челси» Оскар, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», ответил на вопрос, как он относится к возможному переезду в Китай нападающего лондонцев Диего Косты. Ранее в прессе появилась информация, что в услугах футболиста заинтересован «Тянцзинь Цюаньцзянь»
«Мне трудно давать какие-то советы Диего. Единственное, что я могу сказать, что я наслаждаюсь жизнью в Китае.
У меня нет никаких проблем. Культура отличается от моей, но мы постепенно привыкаем. Каждый должен понять, что он хочет больше всего. Я не жалею, что выбрал Китай. Если Коста решит переехать сюда, я буду рад», — цитирует Оскара Goal.
Контракт 28-летнего Диего Косты с «Челси» действует до лета 2019 года.