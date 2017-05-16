Хесе: было видно, что Зидан станет великим тренером

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хесе Родригес, защищающий ныне цвета «Лас-Пальмаса», отметил, что его не удивляют успехи главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана Последний возглавил команду по ходу предыдущего сезона, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса.
«Меня наставник «Реала» не удивляет. Было видно, что Зидан станет великим тренером. Когда он играл, у него было всё. И это всё было у него в голове. Меня радует, что «Реал» вновь вышел в финал Лиги чемпионов», — приводит слова Хесе Marca.
Под руководством Зидана «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В финале Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в Кардиффе, испанский гранд сыграет с туринским «Ювентусом».