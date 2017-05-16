«Бетис» претендует на Нолито на правах аренды и провёл переговоры с «МС»

«Бетис» заинтересован в услугах нападающего «Манчестер Сити» Нолито, сообщает Marca.
Согласно информации источника, испанский клуб уже провёл переговоры с «Манчестер Сити», намереваясь взять футболиста сборной Испании на правах аренды. Однако андалусскому клубу будет нелегко сделать это, если принять во внимание финансовый вопрос: у Нолито очень высокая зарплата, и «Бетис» предлагает «Манчестер Сити» разделить поровну его жалованье в следующем сезоне. Самому Нолито очень не хотелось бы пропустить чемпионат мира, и он понимает, что для этого необходима регулярная игровая практика.
В чемпионате Англии «Манчестер Сити» провёл 36 матчей, а сам Нолито сыграл в 19 из них, выйдя на поле в стартовом составе в 9 играх. Он отметился 4 голами и 2 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Сельта» хотела бы вернуть игрока в свои ряды.
Контракт Нолито с английским клубом в силе до лета 2020 года.