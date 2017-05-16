28 мая «Челси» парадом победы отпразднует триумф в Премьер-лиге

Руководство «Челси» организует парад победы в честь триумфа лондонцев в английской Премьер-лиге. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В воскресенье, 28 мая, «Челси» на автобусе с открытым верхом проедет по улицам Лондона. Процессия оправится с домашней арены столичного клуба «Стэмфорд Бридж». Отметим, что 27 мая «Челси» в финале Кубка Англии сыграет против лондонского «Арсенала».
«Челси» гарантировал себе чемпионский титул за два тура до окончания сезона в АПЛ. В выездном матче против «Вест Бромвич Альбион», который состоялся 12 мая, лондонцы добились победы (1:0) и стали недосягаемы для идущего вторым «Тоттенхэм Хотспур».
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