Экс-игрок «Баварии» раскритиковал клуб за отношение к своим воспитанникам

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Михаэль Тарнат считает, что у клуба есть большая проблема, связанная с вопросом собственных воспитанников. В связи с этим Тарнат обратил внимание на дортмундскую «Боруссию».
«Баварии» будет сложно набирать игроков в свою академию, так как они видят, что попасть оттуда в главную команду клуба – крайне сложная задача. Таланты из других клубов понимают это и задаются вопросом, насколько целесообразно им переходить в «Баварию». Я знаю игроков, которые ясно высказывались на этот счёт. А вот «Боруссия» — лучший пример. У них сильный состав, но их воспитанники имеют возможность играть за главную команду. Соответственно, и мотивация у них высокая», — цитирует Тарната интернет-издание Sport1.