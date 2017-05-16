Исследование: «МЮ» — худший клуб АПЛ по соотношению «цена – качество»

Британское издание The Times провело исследование, по результатам которого выявило, что «Манчестер Юнайтед» является худшим клубом в чемпионате Англии по соотношению цены и качества.
В исследовании для определения мест клубов издание брало соотношение годового финансового отчёта по заработным платам к набранным очкам в текущем сезоне Премьер-лиги. В итоге лучшим клубом в данном исследовании оказался «Тоттенхэм Хотспур», который обеспечили себе второе место по итогам сезона.
На второй позиции в этом рейтинге оказался «Борнмут», а третьим — «Эвертон».
Источник: о соглашении между Хамесом и «МЮ» будет объявлено 21 мая