Смольников: всех обрадовало, что «Зенит» сыграет с «Краснодаром» на «Петровском»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился ожиданиями от домашнего матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром».
«Всех обрадовало то, что матч с «Краснодаром» мы будем играть на «Петровском». Завтра сыграем на хорошем поле, так будет лучше для всех. Мы играем дома, у нас есть шансы на успех в матче с «горожанами». Конечно, не всё зависит от нас, но эта игра очень важна в плане потенциального попадания в Лигу чемпионов. «Краснодар» — хорошая команда, думаю, будет очень интересно. Состав на Кубок конфедераций? Я рад, что попал в список. Для любого спортсмена это большая честь – представлять свою страну.
У ЦСКА календарь оставшихся игр легче? Мы сами потеряли очки, это наши проблемы. Остаётся только побеждать в своих матчах и надеяться, что «армейцы» допустят осечку. В Самаре понимали, что отступать уже некуда. Хорошо, что забили два быстрых гола. Игра перевернулась, нам было легче, могли забивать и больше. Но второй тайм начали не так, как первый. Хорошо, что победили», — передаёт слова Смольникова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 17 мая на «Петровском». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.