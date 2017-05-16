Хайнкес надеется, что Лама признают футболистом года в Германии

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес выразил надежду на то, что капитан команды Филипп Лам будет признан лучшим футболистом сезона в Германии. Для Хайнкеса непонятно, каким образом такой игрок ни разу не удостаивался этой чести в своей стране.
«Лам – один из самых замечательных игроков немецкого футбола. Я хотел бы, чтобы он в конце своей значительной карьеры был признан лучшим футболистом года в Германии», — приводит слова Хайнкеса SID.
Лам принял решение по окончании нынешнего сезона повесить бутсы на гвоздь. Футболисту предлагали занять пост спортивного директора клуба, однако он отказался.