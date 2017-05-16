Кейн: в мире не так много команд, которые сильнее «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн рассказал, какая атмосфера царит в команде, и поделился мнением о возможном уходе из клуба ряда футболистов.
«Мы семья на поле и вне его. Все в команде, начиная от персонала, футболистов и тренера, усердно работают. На сегодняшний день в мире не так много команд, которые сильнее нас.
У «Тоттенхэма» светлое будущее, большая команда, футболисты, которые голодны до побед и наполненные желанием становиться лучше. Конечно, летом будет много слухов, но я удивлюсь, если большинство из нас не останутся в «Тоттенхэме» в следующем сезоне», — цитирует Кейна Goal.
«Тоттенхэм» завоевал серебряные медали чемпионата Англии и сыграет в Лиге чемпионов сезона-2017/18.
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