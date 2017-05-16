Карпин: у Асенсио есть всё, чтобы добиться успехов в «Реале»

Бывший главный тренер московского «Спартака» и «Мальорки» Валерий Карпин поделился воспоминаниями об экс-полузащитнике испанской команды Марко Асенсио. Карпин отметил, что футболист, защищающий ныне цвета мадридского «Реала», восхищал его.
«Прогресс Асенсио меня не удивляет. Но он удивил меня в «Мальорке» своими игровыми качествами и футбольным мышлением. Я видел, как он работал на тренировках и играл, так что меня не удивляет, что он в «Реале». Полагаю, что у Асенсио есть всё, чтобы добиться успехов в «Реале», — сказал Карпин в интервью Cope.
Карпин возглавлял «Мальорку» с 2014 по 2015 год.