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Карпин: у Асенсио есть всё, чтобы добиться успехов в «Реале»

16 мая 2017, вторник. 13:19. Футбол

Бывший главный тренер московского «Спартака» и «Мальорки» Валерий Карпин поделился воспоминаниями об экс-полузащитнике испанской команды Марко Асенсио. Карпин отметил, что футболист, защищающий ныне цвета мадридского «Реала», восхищал его.

«Прогресс Асенсио меня не удивляет. Но он удивил меня в «Мальорке» своими игровыми качествами и футбольным мышлением. Я видел, как он работал на тренировках и играл, так что меня не удивляет, что он в «Реале». Полагаю, что у Асенсио есть всё, чтобы добиться успехов в «Реале», — сказал Карпин в интервью Cope.

Карпин возглавлял «Мальорку» с 2014 по 2015 год.

Источник: COPE Сообщить об ошибке
Теги
Мальорка ФК Реал Мадрид Валерий Карпин Марко Асенсио
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