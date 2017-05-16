Плетикоса объяснил причины неудач сборной России на крупных турнирах

Бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса, отвечая на вопросы болельщиков в прямом эфире в группе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте», рассказал, почему, на его взгляд, сборная России не может добиться на крупных форумах больших результатов.
«Вы помните, что я говорил про лимит, из-за которого я потерял место в составе „Спартака“. Деньги нужно инвестировать в футбольные школы. Если бы так делали ещё лет 7-8 назад, то уже сегодня было бы гораздо легче Станиславу Черчесову в выборе хороших футболистов для сборной», — сказал Плетикоса.
Плетикоса: моя душа ликует, я очень рад за «Спартак»
Видео со Стипе Плетикосой можно посмотреть в группе «Чемпионата» в социальной сети «Вконтакте».