Дзагоев отправился с ЦСКА на выездной матч с «Рубином»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отправился в составе московской команды на выездной матч 29-го тура Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча состоится в Казани 17 мая, начало игры — в 19:30 мск.
«Во время прошлого визита в Казань Дзага забил гол, принёсший победу и чемпионство. Сыграет ли в этот раз — решится перед матчем», — говорится в официальном «твиттере» столичной команды.
Дзагоев получил травму задней поверхности бедра 26 апреля во время матча ЦСКА с «Локомотивом» (4:0) в 25-м туре РФПЛ. Из-за повреждения 26-летний футболист пропустил три игры «армейцев».
Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе ЦСКА