Форвард «Аякса» Дольберг признан талантом года в Нидерландах

Нападающий «Аякса» Каспер Дольберг признан таланом года в Нидерландах. Об этом говорится на официальном сайте Эредивизии.
В сезоне-2016/17 чемпионата Нидерландов 19-летний Каспер Дольберг принял участие в 29 матчах и забил 16 голов. В споре бомбардиров датский форвард занял 7-е место. В прошлом сезоне талантом года был признан нападающий «АЗ Алкмар» Винсент Янссен, который был продан в «Тоттенхэм Хотспур».
Премия «Футбольный талант года» в Нидерландах присуждается с 1984 года игрокам младше 21 года. В 2003 году приз был переименован в «Приз Йохана Круиффа».
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