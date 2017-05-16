Погребняк: «Динамо» ищет мне новый клуб? Может, после ближайшего матча выскажусь

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк прокомментировал новость о том, что руководство бело-голубых активно ищет ему новую команду. Ранее генеральный директор столичного клуба Евгений Муравьёв сообщил, что у 33-летнего футболиста есть вариант продолжения карьеры в Австралии, от которого экс-форвард сборной России отказывается.
«Динамо» ищет мне новый клуб? Без комментариев. Пока ничего не хочу рассказывать, но, может, после ближайшего матча выскажусь», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Контракт Павла Погребняка с «Динамо» действует до лета 2018 года.
Гендиректор «Динамо»: у Погребняка вариант из Австралии, но он хочет остаться