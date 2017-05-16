Кержаков: качество газона на «Петровском» намного лучше, чем на новом стадионе

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков в ходе презентации линейки одежды «Наш русский бомбардир», которую он сам представил, поделился мнением о качестве газона на «Петровском», где 17 мая питерцы сыграют с «Краснодаром» в 29-м туре РФПЛ.
«Самое главное, чтобы завтра в матче с «Краснодаром» порадовал результат. Качество газона на „Петровском“ намного лучше, чем на новом стадионе. Мы ведём борьбу за второе место с ЦСКА — важно побеждать. На первый план должны выйти мотивация и характер ребят, нужно цепляться за шанс.
Что будет в следующем году? Сейчас рано говорить о карьере. Когда сезон закончится, тогда и будем говорить.
Есть ли огорчение после игры на новой арене? Да, но огорчило не поле, а поражение. Мы понимаем, что если будет полный стадион — будет хорошо. Надеюсь, трибуны будут заполняться», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.