«Арсенал» – «Сандерленд»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 16 мая, на стадионе «Эмирейтс» состоится матч английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Сандерлендом». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Сандерленд».
Встречу рассудит английская бригада арбитров во главе с Роджером Истом.
Ранее команды встречались друг с другом 153 раза. 62 раза победу праздновали футболисты «Арсенала», 41 матч завершился вничью, и 50 раз сильнее оказывались игроки «Сандерленда». Последняя встреча состоялась в октябре 2016 года и завершилась гостевой победой «Арсенала» со счётом 4:1.