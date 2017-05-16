«Манчестер Сити» – «Вест Бромвич»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

Во вторник, 16 мая, на стадионе «Этихад» состоится матч английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Бромвич Альбион». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич».
Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном.
Ранее команды встречались друг с другом 150 раз. 67 раз победу праздновали футболисты «Манчестер Сити», 29 матчей завершились вничью и 54 раза сильнее оказывались игроки «Вест Бромвича». Последняя встреча состоялась в октябре 2016 года и завершилась гостевой победой «Манчестер Сити» со счётом 4:0.