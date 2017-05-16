Вратарь «Анжи» Юрченко получил вызов в сборную Армении

Вратарь «Анжи» Давид Юрченко получил вызов в сборную Армении на товарищеский матч со сборной Сент-Киттса и Невиса (4 июня) и на игру отборочного турнира к ЧМ-2018 с Черногорией (10 июня), сообщается на официальном сайте армянской федерации футбола.
Юрченко ещё ни разу не выступал за сборную Армении. 31-летнему голкиперу армянского происхождения уже предлагали сменить спортивное гражданство в 2015 году, но тогда он отказался, заявив о намерении попасть в сборную России.
Помимо Юрченко, в сборную Армении были вызваны четыре игрока, выступающие в России: Руслан Корян («СКА-Хабаровск», Россия), Артур Саркисов («Енисей», Россия), Эдгар Манучарян («Урал», Россия) и Армен Амбарцумян («Мордовия», Россия), а также Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед», Англия) и бывший хавбек «Спартака» Араз Озбилиз («Бешикташ», Турция).
Армения в отборочном турнире ЧМ-2018 идёт на предпоследнем месте в группе E, но от второй строчки команду отделяет лишь одно очко.