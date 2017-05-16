В марте-мае 2018 года в прокат выйдет вторая часть российского художественного фильма «Околофутбола».
Выход новой части кинокартины, получившей название «Околофутбола. Война за мир», приурочен к чемпионату мира, который состоится в России в следующем году.
Производством фильма «Околофутбола 2» занимается кинокомпания «Фронт Лайн Студио» при участии «Аллегро фильм». Музыку пишет коллектив «Грибы».
Премьера первой части фильма «Околофутбола», который посвящён футбольным хулиганам, состоялась 26 сентября 2013 года.
"Жизнь хулигана состоит не только из околофутбола"
Исполнитель главной роли Александр Ратников и соавтор сценария Евгений Селеменев рассказали о новом фильме "Околофутбола".
Премьера фильма «Околофутбола 2» состоится весной 2018 года