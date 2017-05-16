Комитет по этике сделал Мелкадзе замечание из-за его высказывания о судьях

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семён Андреев сообщил, какое решение комиссия приняла в отношении нападающего «Спартака-2» Георгия Мелкадзе.
В конце апреля после матча с «Тосно» (1:1) в 34-м туре ФНЛ Мелкадзе написал в своём «инстаграме»: «Судила бригада клоунов. Но забивай мы свои моменты — и судья бы их не спас».
«Учитывая меры, принятые „Спартаком“ и принесённые футболистом извинения, решение комитета по этике по Мелкадзе — сделать игроку замечание», — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.
В матче «Тосно» — «Спартак-2» красно-белые при счёте 1:0 на 28-й минуте остались вдесятером после прямой красной карточки защитнику команды Александру Лихачёву, однако смогли отыграться в концовке благодаря голу Дениса Давыдова. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым.