На «Амкар» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

Во вторник, 16 мая, в Доме футбола состоялось заседание Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза, на котором было принято решение удовлетворить требование футболиста Игоря Пикущака в отношении «Амкара» о выплате задолженности по трудовому договору и иным выплатам в полном объёме, сообщается на официальном сайте РФС.
«Амкар» обязали выплатить игроку проценты за несвоевременную выплату задолженности. На клуб из Перми в качестве обеспечительной меры наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Амкара» в случае исполнения обязательств перед Пикущаком.
С «Амкара» снят запрет на регистрацию новых футболистов